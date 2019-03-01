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В США объявили вознаграждение за информацию о сыне бен Ладена

10:46, 01 марта 2019
Мир
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В США объявили награду за местонахождение сына бен Ладена / фото David Dibert / pexels.com

Государственный департамент США пообещал вознаграждение в сумме 1 миллиона долларов за информацию, которая поможет найти Хамза бин Ладена, сына экс-лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Госдепа, пишет РБК.

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"Программа "Вознаграждение за правосудие" Госдепа США предлагает награду в размере до 1 млн долларов за информацию, которая позволит идентифицировать или установить местонахождение в любой стране ключевого лидера "Аль-Каиды" Хамзы бин Ладена", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что Хамза является сыном погибшего бывшего лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена и сейчас занимает руководящую должность в террористической организации.

"По крайней мере, с августа 2015 года он опубликовал в Интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей начать атаки на Соединенные Штаты и их западных союзников, а также угрожал нападениями на США в отместку за убийство в мае 2011 года его отца", - говорится в заявлении.

5 января 2017 года Государственный департамент ввел санкции против Хамзы бин Ладена из-за его причастности к террористической деятельности.

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Теги: #США#Аль-Каида