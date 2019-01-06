Трамп заявил о ликвидации одного из командиров "Аль-Каиды"

Президент США также отметил, что борьба США против «Аль-Каиды» будет продолжаться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США ликвидировали одного из предполагаемых организаторов попытки подрыва американского эсминца «Коул» в 2000 году.

Жертвами нападения тогда стали 17 американских моряков, пишет Голос Америки.

«Наши замечательные военные свершили правосудие от имени погибших и раненых героев в результате трусливой атаки на корабль «Коул». Мы только что убили лидера этой атаки Джамаля аль-Бадави», – написал Трамп в Twitter, отметив, что борьба США против «Аль-Каиды» будет продолжаться. «Мы никогда не прекратим борьбу против радикального исламистского терроризма!» – добавил он.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2019

Несколько дней назад представители американских военных заявили, что нанесенный во вторник точечный воздушный удар США в йеменской провинции Мариб был направлен против аль-Бадави. Он был одним из шести членов «Аль-Каиды», признанным виновным в организации взрыва, и находился в списке самых разыскиваемых террористов, составляемом ФБР.

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Представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан ВМС Билл Урбан заявил, что военные все еще оценивают результаты удара, но Трамп уже подтвердил уничтожение аль-Бадави.

17 американских моряков с эсминца «Коул» погибли в результате атаки смертника в порту Адена в октябре 2000 года. Десятки других моряков получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя «Аль-Каида».

Йеменские власти арестовали аль-Бадави в 2000 году, но он сбежал из тюрьмы в 2003 году, был снова схвачен в 2004-м и снова сбежал в 2006 году.

Аль-Бадави были предъявлены обвинения в терроризме из 50 пунктов, включая убийства граждан США и убийства американского военного персонала. Кроме причастности к попытке подрыва эсминца «Коул», его обвинили в попытке атаковать корабль ВМС США в январе 2000 года.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США объявил о повышении в два раза награды за информацию, которая может привести к обнаружению двух ключевых главарей "Аль-Каиды".