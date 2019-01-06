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Трамп заявил о ликвидации одного из командиров "Аль-Каиды"

21:42, 06 января 2019
Мир
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Президент США Дональд Трамп / фото УНИАН

Президент США Дональд Трамп заявил, что США ликвидировали одного из предполагаемых организаторов попытки подрыва американского эсминца «Коул» в 2000 году.

Жертвами нападения тогда стали 17 американских моряков, пишет Голос Америки.

«Наши замечательные военные свершили правосудие от имени погибших и раненых героев в результате трусливой атаки на корабль «Коул». Мы только что убили лидера этой атаки Джамаля аль-Бадави», – написал Трамп в Twitter, отметив, что борьба США против «Аль-Каиды» будет продолжаться. «Мы никогда не прекратим борьбу против радикального исламистского терроризма!» – добавил он.

Несколько дней назад представители американских военных заявили, что нанесенный во вторник точечный воздушный удар США в йеменской провинции Мариб был направлен против аль-Бадави. Он был одним из шести членов «Аль-Каиды», признанным виновным в организации взрыва, и находился в списке самых разыскиваемых террористов, составляемом ФБР.

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Представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан ВМС Билл Урбан заявил, что военные все еще оценивают результаты удара, но Трамп уже подтвердил уничтожение аль-Бадави.

17 американских моряков с эсминца «Коул» погибли в результате атаки смертника в порту Адена в октябре 2000 года. Десятки других моряков получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя «Аль-Каида».

Йеменские власти арестовали аль-Бадави в 2000 году, но он сбежал из тюрьмы в 2003 году, был снова схвачен в 2004-м и снова сбежал в 2006 году.

Аль-Бадави были предъявлены обвинения в терроризме из 50 пунктов, включая убийства граждан США и убийства американского военного персонала. Кроме причастности к попытке подрыва эсминца «Коул», его обвинили в попытке атаковать корабль ВМС США в январе 2000 года.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США объявил о повышении в два раза награды за информацию, которая может привести к обнаружению двух ключевых главарей "Аль-Каиды".

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Теги: #Аль-Каида#тероризм#Дональд Трамп