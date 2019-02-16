Трамп подписал пакет законов, которые предусматривают $445 миллионов для Украины
Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год.
Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.
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Пакет включает "Закон относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по этому Закону увеличена и утверждена в объеме 445,7 миллиона долларов.
Большую часть дополнительных средств будет направлено на увеличение до 115 миллионов долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование".
Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 миллионов долларов, ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составляет почти 695,7 миллиона долларов.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 февраля, подписал правительственный бюджет США.