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Трамп подписал пакет законов, которые предусматривают $445 миллионов для Украины

00:51, 16 февраля 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год.

Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

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Пакет включает "Закон относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по этому Закону увеличена и утверждена в объеме 445,7 миллиона долларов.

Большую часть дополнительных средств будет направлено на увеличение до 115 миллионов долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование".

Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 миллионов долларов, ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составляет почти 695,7 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 февраля, подписал правительственный бюджет США.

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Теги: #США#бюджет#Дональд Трамп