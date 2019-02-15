Трамп подписал правительственный бюджет США

Споры по поводу финансирования пограничного стены между Трампом и Демократической партией США ранее привели к 35-дневному частичному прекращению работы правительства США.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 февраля, подписал правительственный бюджет США.

Как сообщает Голос Америки со ссылкой на The Washington Post, ранее Трамп заявил, что воспользуется полномочиями, предусмотренными для президента США на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы получить средства для постройки стены на границе с Мексикой, в большем размере, чем предусмотрено в правительственном бюджете.

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Споры по поводу финансирования пограничного стены между Трампом и Демократической партией США ранее привели к 35-дневному частичному прекращению работы правительства США.

Позже стороны договорились о выделении более миллиарда долларов на строительство участка стены. Остальные средства Трамп планирует привлечь через механизмы чрезвычайной ситуации, которые позволяют привлекать средства из других статей бюджета.

В целом, по словам представителя Белого дома, таким образом планируется привлечь более 5 миллиардов долларов. Данное решение, как предполагается, будет обжаловано в судебных инстанциях США.

Как сообщал УНИАН, Палата представителей Конгресса США проголосовала за утверждение законопроекта о безопасности на границе, который позволит предотвратить очередной частичному закрытию федерального правительства ("шатдаун").

Закон предусматривает предоставление финансирования на строительство заграждения на границе с Мексикой протяженностью еще в 55 миль, хотя президент США требовал средств на более 200 миль. На финансирование государственных учреждений до конца сентября выделяется 333 миллиарда долларов США.