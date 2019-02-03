Израиль начал строить новую стену на границе с Сектором Газа

Ограждение из стали высотой шесть метров и длиной 65 километров должно защитить Израиль от проникновения "палестинских боевиков" из Сектора Газа, заявил премьер страны Беньямин Нетаньяху.

Израиль начал строительство нового забора на границе с Сектором Газа.

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Об этом заявил в воскресенье, 3 февраля, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает “Немецкая волна” со ссылкой на агентство dpa.

"Ограда будет препятствовать въезду террористов из Сектора Газа в Израиль", - заявил он.

Министерство обороны объявило, что забор из оцинкованной стали будет высотой шесть метров и длиной 65 километров.

Его возведут на границе Израиля с Сектором Газа на тех участках, где уже построена подземная изгородь из бетона, которая, по данным израильских властей, должна нейтрализовать систему подземных туннелей палестинских боевиков. Западный конец надземного забора будет объединен с забором, построенным в море с целью блокирования нападений боевиков на воде.

Нетаньяху предупредил о возможных новых беспорядках на границе с Сектором Газа. "Если в Секторе Газа не будут соблюдать спокойствие, мы в период выборов сумеем принять решение и будем действовать", - заявил он во время заседания правительства.

Как сообщалось, 26 декабря прошлого года депутаты израильского парламента проголосовали за самороспуск. Новые выборы запланированы на 9 апреля.

Напряжение между Израилем и Сектором Газа усилилось весной прошлого года. Конфликт обострился 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме, когда в стычках на границе Сектора Газа и Израиля погибли более 60 палестинцев, по которым открыли огонь военные израильской армии.

С того времени на границе проходят антиизраильские протесты, которые порой приводят к столкновениям с израильскими силами безопасности. Палестинцы требуют вернуть им территории, потерянные в результате создания государства Израиль. Всего в столкновениях, которые продолжаются в Газе с 30 марта, погибли уже более 250 человек и тысячи были ранены.