Израиль нанес авиаудары по сектору Газа
03:10, 23 января 2019Мир
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Израильские ВВС атаковали террористические объекты.
ВВС Израиля / фото из открытых источников
Вечером во вторник, 22 января, ВВС Израиля атаковали объекты в секторе Газа.
Авиаудар был нанесен по объектам ХАМАС, передает Jerusalem Post.
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По данным издания, удар был нанесен в ответ на неудачный запуск ракеты по территории Израиля.
Сообщается, что в результате авиаудара погиб один представитель ХАМАС, четверо получили ранения.
Как сообщал УНИАН, ранее в Израиле успешно испытали ракетную систему Arrow 3, созданную для перехвата целей за пределами атмосферы.
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