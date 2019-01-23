Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

Израильские ВВС атаковали террористические объекты.

Вечером во вторник, 22 января, ВВС Израиля атаковали объекты в секторе Газа.

Авиаудар был нанесен по объектам ХАМАС, передает Jerusalem Post.

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По данным издания, удар был нанесен в ответ на неудачный запуск ракеты по территории Израиля.

Сообщается, что в результате авиаудара погиб один представитель ХАМАС, четверо получили ранения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Израиле успешно испытали ракетную систему Arrow 3, созданную для перехвата целей за пределами атмосферы.