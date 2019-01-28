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Революция в Венесуэле: Австралия признала Гуайдо временным президентом

07:56, 28 января 2019
Мир
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В ведомстве сказали, что продолжат считать его временным главой государства, пока на территории Венесуэлы не состоятся выборы.

«Австралия признает и поддерживает председателя Национальной ассамблеи (Венесуэлы) Хуана Гуайдо в качестве временного президента», - сказала Пэйн.

Ранее УНИАН сообщал, что Гуайдо ведет переговоры с военными для смещения Мадуро. Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Это произошло во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали такие страны, как США, Канада, Грузия, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

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