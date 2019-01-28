Гуайдо рассказал о тайных переговорах с военными для отстранения Мадуро

Хуан Гуайдо также сообщил, что оппозиция готовится доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, ведет тайные переговоры с военными, гражданскими и чиновниками для отстранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом Гуайдо рассказал изданию The Washington Post.

По его словам, это деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью людей. "Мы встречаемся с ними, но осторожно", - добавил Гуайдо. Он также добавил, что организаторы переговоров стараются не привлекать к ним внимания.

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Он также заявил, что находится в процессе назначения "иностранных представителей". Госдепартамент объявил, что принял назначение временного поверенного в делах Венесуэлы в США Карлоса Веккьо, предложенного Хуан Гуайдо.

Гуайдо отметил, что перед своим провозглашением он встречался с несколькими сенаторами США, в частности, демократами Ричардом Дурбином и Робертом Менендесом, а также республиканцем Марко Рубио.

Хуан Гуайдо также сообщил, что оппозиция готовится доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу.

Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, приведшим эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

За время акций протеста после переизбрания на второй срок президента Николаса Мадуро количество задержанных среди протестующих составило около 500 человек.