Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуайдо временным президентом

Министерство обороны Венесуэлы объявило своего атташе предателем.

Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Силва признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента своей страны.

Читайте такжеWashington Post: Россию аж трясет вот потери Венесуэлы и миллиардов долларов, вложенных в нее

Как сообщает DW, соответствующее заявление полковник Силва сделал в видеообращении, записанном в посольстве Венесуэлы в США.

"Сегодня я обращаюсь к народу Венесуэлы, и особенно моим братьям в вооруженных силах страны, с призывом признать президента Хуана Гуайдо как единственного легитимного президента", - отметил он.

Как сообщил Силва агентству Reuters, Хуана Гуайдо признали президентом еще два венесуэльских консульских работника в США, но из дипломатов пока лишь он один принял такое решение.

Гуайдо приветствовал решение военного атташе и призвал других последовать его примеру. В то же время, Министерство обороны Венесуэлы объявило Силву предателем. Ведомство продолжает поддерживать президента Николаса Мадуро.

Политический кризис в Венесуэле обострилась после переизбрания на второй срок президента Николаса Мадуро и его вступления в должность 10 января.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос в Венесуэле привел эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году. За время акций протеста после переизбрания на второй срок президента Николаса Мадуро количество задержанных среди протестующих составило около 500 человек.