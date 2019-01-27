Американские дипломаты покинули посольство в Венесуэле

Последняя группа дипломатов США в субботу, 26 января, покинула Каракас.

Министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило, что все сотрудники американской дипломатической миссии в Каракасе покинули страну.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Венесуэлы.

Президент Николас Мадуро поручил МИД Венесуэлы в течение 30 дней начать переговоры с США о создании в обеих государствах офисов, которые будут представлять интересы стран.

«Сообщаем, что вчера, 25 января, персонал дипломатического представительства США в Каракасе был отозван согласно поставленным срокам», – говорится в сообщении.

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В МИД также рассказали, что сотрудники посольства Венесуэлы в Вашингтоне начали возвращаться к Каракасу в субботу.

По данным СМИ, во время выступления перед молодежью Николас Мадуро также подтвердил эту информацию.

"Они (дипломаты США, - ред.) уже покинули страну, сегодня уехала последняя группа", – заявил Мадуро.

Напомним, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос в Венесуэле привел эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

За время акций протеста после переизбрания на второй срок президента Николаса Мадуро количество задержанных среди протестующих составило около 500 человек.