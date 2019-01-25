Германия признает Гуайдо главой Венесуэлы, если не будет немедленных выборов

В Венесуэле должны как можно быстрее состояться новые демократические выборы президента. Если этого не произойдет, Германия признает главой государства оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, заявили в правительстве ФРГ.

Германское правительство признает президентом Венесуэлы лидера оппозиции, председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, если в стране вскоре не состоятся свободные и честные выборы.

Об этом в пятницу, 25 января, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передает DW.

Он отметил, что Николас Мадуро не может быть законным президентом Венесуэлы, поскольку его перевыборы не были честными и не соответствуют демократическим стандартам.

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В свою очередь Хуан Гуайдо также настаивает на проведении досрочных выборов.

"Наш вызов - обеспечить свободные выборы, и мы хотим провести их как можно быстрее. Но мы живем в диктатуре", - заявил он в интервью телекомпании Univision.

Тем временем США, которые поддерживают Гуайдо, стараются усилить его позиции. С этой целью Вашингтон хочет перенаправить доходы от венесуэльской нефти на винане Соединенными Штатами новое руководство Венесуэлы.

"Мы сейчас сосредоточены на отключении нелегитимного режима Мадуро от источника его доходов. Мы считаем, что с нашим признанием Хуана Гуайдоконституційним временным президентом, доходы должны идти легитимному правительству", - заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает агентство Reuters.

Как сообщалось, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил, что США признают Гуайдо в.о. президента Венесуэлы. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители правительств Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. Генеральный секретарь базирующейся в Вашингтоне Организации американских государств Луис Альмагро поздравил Гуайдо как нового главу Венесуэлы. Мексика и Уругвай придерживаются нейтральной позиции и призвали к диалогу. Тем временем Боливия, Куба и Никарагуа отказались поддержать Гуайдо.

10 января Николас Мадуро, которого оппозиция обвиняет в уничтожении демократии в Венесуэле, начал второй президентский срок, который продлится до 2025 года. Согласно официальным данным, на президентских выборах в мае 2018 года Мадуро получил 68 процентов голосов. Значительная часть оппозиции бойкотировала выборы и не признала их результаты. Так же не признали переизбрания Мадуро и США, Евросоюз, и большинство государств Латинской Америки.

По последним данным правозащитников, в Венесуэле с начала этой недели во время массовых антиправительственных акций протеста погибли по меньшей мере 26 человек. Накануне венесуэльские силовики арестовали 175 человек.