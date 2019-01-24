Сенат США не принял два законопроекта Трампа по прекращению "шатдауна"

Ни одна из инициатив Трампа не набрала необходимого количества голосов.

Сенат провалил голосование за два законопроекта, которые могли остановить "шатдаун" в США.

Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, не смог дать достаточное количество голосов плана Дональда Трампа, который предусматривал выделение 5,7 млрд долларов на стену на границе между США и Мексикой, но и 800 млн долларов для программы по гуманитарной помощи для мигрантов. Об этом сообщает CNN.

За президентский законопроект проголосовали 51 сенатор, 47 были против. Чтобы его приняли, необходимо было 60 голосов.

Также Сенат не поддержал план частичного выхода из "шатдауну", который предложила Демократическая партия, хоть шесть республиканцев отдали за него свои голоса. Законопроект предусматривал финансирование работы правительства до 8 февраля. За него проголосовали 52 сенатора, против 44.

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Напомним, президент США Дональд Трамп отказался уступать многомиллиардной инициативой относительно построения стены на границе с Мексикой, чтобы остановить правительственный "шатдаун" в США. Трамп убежден, что тысячи людей, которые вынужденно прекратили работать через "шатдаун" в Соединенных Штатах, также хотят, чтобы стена была построена. Лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер заявил, что Трамп должен отказаться от стены – четко и просто", чтобы вывести правительство из "шатдауна".

Из-за споров между республиканцами и демократами по поводу требования президента США Дональда Трампа выделить 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой принятия бюджета страны заблокированы. Пока дебаты относительно стены продолжаются, около 800 тысяч федеральных служащих не получают зарплату. Большая часть из них пошла на вынужденный неоплачиваемый отпуск.

Прекращение финансирования федеральных структур на Рождество привело к хаосу в конце 2018 года, который дополнился резким падением фондовых рынков, внутрипартийным обострением из-за увольнения министра обороны Джеймса Меттиса, выводом войск из Сирии, а также расследованием специального прокурора ФБР Роберта Мюллера.