Bloomberg.com: Путин не должен стать тем, кто смеется последним, когда речь идет об Украине

Об этом говорится в редакционной статье, которая называется «Путин не должен стать тем, кто смеется последним, когда речь идет об Украине»,опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Выступая на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене, Лавров заявил, что события, произошедшие в Крыму в прошлом году, были просто актом самоопределения, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, а не аннексией с помощью российских войск. Затем он продолжил насмехаться над Европой, сказав, что воссоединение Крыма с Россией было более легитимным, чем воссоединение Восточной и Западной Германии в 1990 г., и что бывший Советский Союз всегда выступал за единство Германии после Второй мировой войны. Даже если в его словах и есть некоторая доля правды, нет сомнений в том, что Сталин хотел бы объединить всю Европу в тюрьме народов, которую он создал после 1945 г.

Эта смесь цинизма, самообмана и уязвленной гордости особенно пагубны сейчас, когда Запад не может прийти к согласию по поводу политики в отношении Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель не хочет ввязываться в военный конфликт с Россией, но и не собирается капитулировать перед ней, поэтому призывает к терпению, а также к дальнейшим экономическим санкциям в отношении России. Ее коллеги в Европе, однако, даже в этом ее не поддерживают.

Тем временем в США, как и в некоторых европейских государствах из бывшего советского блока, все больше выступают за поставку в Украину оборонительных вооружений для противодействия наступлению поддерживаемых Россией сепаратистов. Ложь Лаврова подрывает логику такой позиции. Если, по мнению президента России Владимира Путина, все, что произошло в Украине в прошлом году, это был заговор США и НАТО против России, тогда программа вооружений США и НАТО вряд ли заставят его пересмотреть его позицию или стратегию.

Это могло бы произойти, если бы Путин считал, что США и НАТО готовы сделать все возможное, чтобы победить его в Украине. Но он знает, что это не так.

Проблема отчасти заключается в том, что Запад и сам заблуждается относительно того, насколько он должен помогать Украине, чтобы заставить Россию отступить. И если Запад не сможет этого признать, это может привести к самому худшему варианту: вторжение России, в результате которого Украина будет расчленена, и которое оставит глубокие трещины как внутри ЕС, так и между ЕС и США.

Легко сказать, что Западу нужна единая стратегия. Но какой она может быть? Более жесткие санкции для начала. А затем российским властям нужно дать понять, что дальнейшая эскалация будет слишком дорого стоить, и это в дополнение к тому, что российская экономика уже и так страдает от действующих санкций и дешевой нефти. Запад должен показать, что он сделает все необходимое для того, чтобы спасти Украину в финансовом плане, пока она будет продолжать защищать себя, и это не менее важно. Но Украина при этом должна пообещать, что не будет вступать в НАТО. Взамен на это Путин должен вывести российские войска, позволив международным силам закрыть границу и признать, что Украина может выбирать свое собственное правительство и торговых партнеров.

Подобные вопросы необходимо обсудить в Минске, где на этой неделе встретятся представители России, Германии, Франции и Украины. Если США и Европа вместо этого будут и дальше спорить о том, нужно ли обеспечить Украину противотанковым оружием, или продолжать абсолютно непродуктивные дебаты о том, насколько мировоззрение Лаврова искривлено, тогда Путин действительно будет смеяться последним.