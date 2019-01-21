В Мексике число погибших в результате взрыва трубопровода возросло до 85 человек (видео)

Еще 72 пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести находятся в больницах.

Число жертв взрыва трубопровода с нефтепродуктами в мексиканском штате Идальго возросло до 85 человек.

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Об этом сообщает "Немецкая волна". Как сообщил в ночь на 21 января губернатор штата Омар Файяд, еще 72 пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести находятся в больницах.

Пострадавшие лечатся как в больницах штата Идальго, так и в медицинских учреждениях других штатов. Некоторых отправили на лечение в столицу страны Мехико, отметил губернатор.

Взрыв произошел в ночь на 19 января. По предварительным данным, его причиной стала утечка горючего из-за несанкционированного подключения к трубопроводу. По данным местных СМИ, в момент взрыва рядом с трубопроводом находились сотни людей.

Катастрофа произошла при попытке местных жителей набрать бензин из трубопровода в свои канистры, предполагает местные власти.

Хищение бензина является значительное проблемой в Мексике. По данным государственной энергокомпании Pemex, в 2018 году каждые 30 минут осуществлялась попытка незаконного откачки бензина.