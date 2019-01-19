В Мексике из-за взрыва трубопровода погибли не менее 20 человек, более 70 пострадавших (фото, видео)

К катастрофе привела попытка одного из местных жителей откачать бензин из пробоины в трубопроводе в свою канистру.

В мексиканском городе Тлауелилпан произошел взрыв трубопровода, в результате чего погибло по крайней мере 20 человек и более 70 получили ранения.

Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter губернатор штата Идальго Омар Файад.

Me encuentro en el lugar de los hechos ocurridos en Tlahuelilpan. Al momento se reportan 21 fallecidos y 71 heridos. Estoy en comunicación con el Presidente @lopezobrador_ para apoyar a las familias afectadas. — Omar Fayad (@omarfayad) January 19, 2019

Взрыв произошел рядом с сахарорафинадным заводом Tula. К катастрофе привела попытка одного из местных жителей откачать бензин из пробоины в трубопроводе в свою канистру. Как полагают местные власти, пробоину проделали ранее похитители бензина, сообщает DW.

🔴URGENTE: Se reportan varios muertos tras la explosión de un ducto de Pemex en #Tlahuelilpan#Hidalgopic.twitter.com/yqMl6wes1t — Carlos Lara Moreno ツ (@CarlosLaraM81) January 19, 2019

Силы правопорядка оцепили территорию вокруг места взрыва. Президент страны Мануэль Лопес Обрадор заявил, что все пострадавшие получат помощь. Жители, получившие сильные ожоги, будут перевезены в больницы Мехико.

Хищение бензина представляет собой большую проблему в Мексике. По данным концерна Pemex, в 2018 году каждые 30 минут осуществлялась попытка незаконной откачки бензина. Губернатор штата Идальго призвал местных жителей пресекать хищения бензина.

Как сообщал УНИАН, 18 января в результате взрыва в полицейской академии в Колумбии 21 человек погиб и 68 человек получили ранения.