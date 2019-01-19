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В Мексике из-за взрыва трубопровода погибли не менее 20 человек, более 70 пострадавших (фото, видео)

09:40, 19 января 2019
Мир
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В Мексике произошел сильный взрыв на трубопроводе, много жертв / фото twitter.com/CarlosLaraM81

В мексиканском городе Тлауелилпан произошел взрыв трубопровода, в результате чего погибло по крайней мере 20 человек и более 70 получили ранения.

Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter губернатор штата Идальго Омар Файад.

Взрыв произошел рядом с сахарорафинадным заводом Tula. К катастрофе привела попытка одного из местных жителей откачать бензин из пробоины в трубопроводе в свою канистру. Как полагают местные власти, пробоину проделали ранее похитители бензина, сообщает DW.

Силы правопорядка оцепили территорию вокруг места взрыва. Президент страны Мануэль Лопес Обрадор заявил, что все пострадавшие получат помощь. Жители, получившие сильные ожоги, будут перевезены в больницы Мехико.

Хищение бензина представляет собой большую проблему в Мексике. По данным концерна Pemex, в 2018 году каждые 30 минут осуществлялась попытка незаконной откачки бензина. Губернатор штата Идальго призвал местных жителей пресекать хищения бензина.

Как сообщал УНИАН, 18 января в результате взрыва в полицейской академии в Колумбии 21 человек погиб и 68 человек получили ранения.

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Теги: #взрыв#Мексика