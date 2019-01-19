В результате взрыва трубопровода в Мексике погибло уже 66 человек (видео)

Взрыв трубопровода с горючим произошел в мексиканском городе Тлахуэлилпан (штат Идальго) в результате кражи.

Губернатор штата Идальго в Мексике Омар Фаяд заявил в субботу, что 66 человек погибли и 76 ранены в результате взрыва трубопровода в пятницу вечером.

Читайте такжеВ Мексике из-за взрыва трубопровода погибли не менее 20 человек, более 70 пострадавших (фото, видео)

Об этом сообщает Reuters. Взрыв трубопровода с горючим произошел в мексиканском городе Тлахуэлилпан (штат Идальго) в результате кражи.

По словам представителей властей, десятки человек пытались заполнить канистры вытекающей из трубы нефтью, и сгорели после взрыва, передает Би-би-си.

На месте происшествия остаются сгоревшие тела десятков человек. Само место оцеплено полицией.

О числе погибших и пострадавших заявил губернатор штата Идальго Омар Файад на утреннем брифинге вместе с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. По его словам, среди пострадавших три женщины и 12-летний ребенок.