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Палата лордов не поддержала соглашение Мэй о выходе из ЕС и отбросила "жесткий Brexit"

14:39, 15 января 2019
Мир
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Палата лордов не поддержала соглашение Мэй о Brexit / фото Geograph

Об этом говорится в Twitter Палаты лордов, пишет Европейская правда.

Голосование состоялось в ночь на вторник. 321 член палаты высказался за то, чтобы отбросить сценарий Brexit без соглашения и отказать в поддержке правительства и предлагаемых им условий выхода из ЕС.

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"Палата лордов 321 голосом "за", 152 "против" проголосовала за проект лидера Лейбористской партии в Палате лордов Ангелы Смит за то, чтобы отбросить сценарий выхода без соглашения и выразить сожаление по поводу условий правительственного соглашения и будущих отношений с ЕС, проект принят", - говорится в сообщении.

Голосование в Палате лордов не имеет реального веса, и ее члены признают, что окончательное слово в этом вопросе должна сказать Палата общин.

Как сообщалось, депутаты британского парламента готовятся к голосованию по соглашению с ЕС о выходе из сообщества.

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Теги: #Brexit#выход Британии из ЕС