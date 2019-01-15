Палата лордов не поддержала соглашение Мэй о выходе из ЕС и отбросила "жесткий Brexit"
Палата лордов британского парламента не поддержала соглашение правительства по выходу из ЕС и отвергла вариант жесткого Brexit.
Об этом говорится в Twitter Палаты лордов, пишет Европейская правда.
Голосование состоялось в ночь на вторник. 321 член палаты высказался за то, чтобы отбросить сценарий Brexit без соглашения и отказать в поддержке правительства и предлагаемых им условий выхода из ЕС.
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"Палата лордов 321 голосом "за", 152 "против" проголосовала за проект лидера Лейбористской партии в Палате лордов Ангелы Смит за то, чтобы отбросить сценарий выхода без соглашения и выразить сожаление по поводу условий правительственного соглашения и будущих отношений с ЕС, проект принят", - говорится в сообщении.
Голосование в Палате лордов не имеет реального веса, и ее члены признают, что окончательное слово в этом вопросе должна сказать Палата общин.
RESULT: #HouseofLords 321 votes for, 152 against @LadyBasildon motion to reject no deal outcome and regretting terms of govt deal and future relationship with EU, so motion is agreed pic.twitter.com/LrXGiuAALl— House of Lords (@UKHouseofLords) January 14, 2019
Как сообщалось, депутаты британского парламента готовятся к голосованию по соглашению с ЕС о выходе из сообщества.