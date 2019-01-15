Принц Гарри признался, что Меган Маркл "подсадила" его на медитации

Герцог Сассекский пообщался с буддийским монахом, который после такого признания подарил принцу книгу.

Герцогиня Сассекская Меган, которая давно увлекается йогой и практикует медитации, приобщила к этому занятию и своего супруга, принца Гарри.

Читайте такжеКейт Миддлтон не пригласила Меган Маркл и принца Гарри на свой день рождения - СМИ

Об этом рассказал сам Гарри во время их с Меган визита в город Биркенхед, где они приняли участие в презентации скульптуры по случаю 100-й годовщины смерти поэта Вилфреда Оуэна и во время которого герцогиня рассекретила срок своей беременности, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Так, в рамках визита герцог Сассекский встретился с 69-летним буддийским монахом в одном из местных кафе, во время разговора он признался, что всерьез увлекся медитацией и теперь практикует ее каждый день.

Отмечается, что после этой беседы монах по имени Келсанг Сонам подарил принцу книгу "Восемь шагов к счастью".