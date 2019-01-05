Москва пожаловалась на задержание властями США россиянина
18:35, 05 января 2019Мир
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По данным российских СМИ, россиянина обвиняют в попытке незаконного экспорта американской военной техники в Россию.
Здание МИД РФ / REUTERS
Министерство иностранных дел России заявляет о задержании своего гражданина в США.
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По данным ведомства, 29 декабря 2018 года Дмитрий Макаренко 1979 года рождения прибыл на остров Сайпан вместе с женой, несовершеннолетними детьми и родителями, передает Радио Свобода.
Его задержали в аэропорту сотрудники Федеральной службы безопасности, заявили в МИД РФ.
Согласно сообщению, Макаренко этапировали во Флориду. Российские дипломаты заявляют, что «продолжают добиваться консульского доступа» к своему гражданину.
По данным российских СМИ, Макаренко обвиняют в попытке незаконного экспорта американской военной техники в Россию.
США пока не комментировали ситуацию.
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