Задержанный в России "американский шпион" имеет также британское гражданство - СМИ

По данным СМИ, бывший морской пехотинец США имеет гражданство Великобритании.

48-летний Пол Уилан, которого в РФ обвиняют в шпионаже, кроме американского, имеет и британское гражданство.

"48-летний Уилан уже был формально обвинен в шпионаже. В РФ утверждают, что он получил в московской гостинице карту памяти, которая якобы содержит секретный список российских агентов", - пишет издание The Times, передает УП.

По информации издания, бывший морской пехотинец США имеет гражданство Великобритании.

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"Чиновники посольства Соединенных Штатов в Москве связались со своими британскими коллегами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и о его статусе британского подданного.

Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании сказал, что "представители на местах подали обращение о получении консульского доступа к британскому гражданину, задержанному в РФ", - говорится в материале.

The Times отмечает, что это придаст напряжения в отношениях между Британией и РФ, которые ухудшились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее сообщалось, что в канадском Министерстве иностранных дел заявили, что Пол Уилан, которого задержали в России по подозрению в шпионаже, является гражданином Канады. По данным CBC, Уилан родился в Оттаве в 1970 году, однако в начале 70-х переехал в США.

Напомним, в России задержали гражданина США при проведении "шпионской акции". Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ ("Шпионаж"), что предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы. При этом не сообщается, в чем конкретно обвиняют указанного гражданина. В сообщении имя американца указано как "Пол Уилан".