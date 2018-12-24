Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии

Врио главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни признал, что решение президента неодобрительно приняли в политических кругах и в министерстве обороны США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии.

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«Исполнительный указ по Сирии был подписан», - заявил официальный представитель Пентагона, передает kommersant. Кроме этого, в Белом доме исключили вероятность дальнейшего присутствия американских войск в Сирии. Дональд Трамп с самого начала заявлял о нежелании «вечно оставаться в Сирии», заявил врио главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни.

Ранее Малвэни признал, что решение президента неодобрительно приняли в политических кругах и в министерстве обороны США, однако, по его словам, вывод войск из Сирии был поддержан «простыми американцами».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря США объявили о том, что начинают вывод своих войск из Сирии. По словам Дональда Трампа, их задача выполнена - террористическая группировка «Исламское государство» повержена. После этого в отставку ушли министр обороны Джеймс Мэттис и спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с «Исламским государством» Бретт Макгурк.