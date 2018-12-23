"Союзник должен быть надежным": Макрон отреагировал на решение Трампа вывести войска из Сирии

Из-за решения Трампа глава Пентагона подал в отставку.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу недавнего решения президента США Дональда Трампа отозвать войска из Сирии.

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Макрон заявил во время пресс-конференции в Чаде 23 декабря, что «союзник должен быть надежным», передает Радио Свобода.

«Я очень глубоко сожалею о принятом решении по Сирии», – отметил он.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты победили экстремистскую группировку «Исламское государство» в Сирии. СМИ сообщали, что США готовятся «полностью вывести свои войска из Сирии. Военный контингент Соединенных Штатов в Сирии насчитывает около двух тысяч человек.

20 декабря министр обороны Джим Маттис подал в отставку из-за решения Трампа. Позже стало известно и об отставке представителя Соединенных Штатов в международной коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» Бретта МакГерка.