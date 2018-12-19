Зрителям нужны супергерои: названы самые ожидаемые фильмы и сериалы 2019 года
Крупнейший ресурс о кино IMDb подвел итоги уходящего года и заглянул в недалекое будущее, назвав самые ожидаемые фильмы 2019 года.
Список составлен на основании того, сколько уникальных пользователей просматривали страницу фильма на сайте, а в месяц у IMDb около 250 миллионов посещений.
Оказалось, что сильнее всего зрители ждут фильмы о супергероях, суперзлодеях и тандем Бреда Питта и Леонардо Ди Каприо под руководством Квентина Тарантино.
Список самых ожидаемых фильмов 2019 года:
"Капитан Марвел"
"Мстители: Финал"
"Люди Икс: Темный Феникс"
"Однажды в Голливуде"
"Ирландец"
"Оно 2"
"Стекло"
"Джокер"
"Алладин"
"Хеллбой"
Также IMDb предсказал, какие новые сериалы в следующем году будут пользоваться популярностью:
"Благие знамения"
"Я ― ночь"
"Перерождение"
"Академия "Амбрелла"
"Хранители"
"Пацаны"
"Убийственный класс"
"Приятные хлопоты"
"Роковой патруль"
"Темные начала"
Заодно на сайте подсчитали кассовые сборы фильмов за прошедший год. Лидером оказался хит Marvel «Черная пантера», который только в США и Канаде собрал более 700 миллиардов долларов. Для Marvel этот год получился урожайным: на втором месте «Мстители: Война бесконечности». Замкнул тройку анимационный блокбастер «Суперсемейка 2». Также в десятку вошли «Мир Юрского периода 2», «Дэдпул 2», «Гринч», «Миссия невыполнима: Последствия», «Человек-муравей и Оса», «Хан Соло» и «Веном».