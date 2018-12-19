Зрителям нужны супергерои: названы самые ожидаемые фильмы и сериалы 2019 года

В следующем году сильнее всего зрители ждут фильмы о супергероях, суперзлодеях и тандем Бреда Питта и Леонардо Ди Каприо под руководством Квентина Тарантино.

Крупнейший ресурс о кино IMDb подвел итоги уходящего года и заглянул в недалекое будущее, назвав самые ожидаемые фильмы 2019 года.

Список составлен на основании того, сколько уникальных пользователей просматривали страницу фильма на сайте, а в месяц у IMDb около 250 миллионов посещений.

Оказалось, что сильнее всего зрители ждут фильмы о супергероях, суперзлодеях и тандем Бреда Питта и Леонардо Ди Каприо под руководством Квентина Тарантино.

Список самых ожидаемых фильмов 2019 года:

"Капитан Марвел"

"Мстители: Финал"

"Люди Икс: Темный Феникс"

"Однажды в Голливуде"

"Ирландец"

"Оно 2"

"Стекло"

"Джокер"

"Алладин"

"Хеллбой"

Также IMDb предсказал, какие новые сериалы в следующем году будут пользоваться популярностью:

"Благие знамения"

"Я ― ночь"

"Перерождение"

"Академия "Амбрелла"

"Хранители"

"Пацаны"

"Убийственный класс"

"Приятные хлопоты"

"Роковой патруль"

"Темные начала"

Заодно на сайте подсчитали кассовые сборы фильмов за прошедший год. Лидером оказался хит Marvel «Черная пантера», который только в США и Канаде собрал более 700 миллиардов долларов. Для Marvel этот год получился урожайным: на втором месте «Мстители: Война бесконечности». Замкнул тройку анимационный блокбастер «Суперсемейка 2». Также в десятку вошли «Мир Юрского периода 2», «Дэдпул 2», «Гринч», «Миссия невыполнима: Последствия», «Человек-муравей и Оса», «Хан Соло» и «Веном».