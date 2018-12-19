Bloomberg: Держитесь, 2019 год будет еще хуже

США усилят торговую войну против Китая и ЕС, вспыхнет ядерная гонка вооружений между Западом и Россией, а война в Украине не закончится.

Мир очень быстро меняется. И 2019-й, кажется, будет очередным тревожным и хаотичным годом.

Подъем Китая на Востоке и популистов на Западе привел к тому, что по состоянию на середину текущего года на экономики стран с демократическими партиями при власти приходилось лишь треть от общего ВВП группы G20. Хотя еще в 2007 году их доля составляла 83%, пишет Bloomberg, напоминая, что в этом году Мексику и Бразилию возглавили президенты-популисты.

«За 20 лет я никогда не работала в такой среде, как сейчас. Потому что раньше всегда были безопасные гавани. Теперь трудно сказать, чего ждать от стран, которые ранее были предсказуемыми», - сказала директор страховой компании Willis Tower Watson Клэр Симпсон.

Читайте такжеПессимистический прогноз Bloomberg на 2019 год: война в Украине усилит глобальный голод

Не важно, речь идет о технологической революции, росте неравенства, конфликте цивилизаций или высокомерии Запада, текущие вредные тренды сохранятся. В 2019 году все эти изменения в порядке после Холодной войны будут продолжаться. И у каждого из этих изменений есть «худший сценарий».

«Чтобы помочь в них разобраться, мы составили календарь ключевых моментов, за которыми стоит следить, разобрав их по темам. С Новым Годом!» - пишет Bloomberg.

Во-первых, в 2019 году может начаться новая гонка вооружений. 4 декабря Дональд Трамп объявил России ультиматум, дав ей 60 дней на возврат к выполнению Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. Иначе Вашингтон за последующие полгода тоже откажется от своих обязательств не строить наземных ракет и пусковых установок с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров. Таким образом, для Москвы время истекает в конце февраля.

Договор от 1987 года, подписанный лидерами США и СССР, обязывал стороны уничтожить тысячи ядерных ракет средней дальности, которые базировались в Европе. Из-за слишком короткой траектории полета их было трудно перехватить. Эта особенность делала их серьезным фактором дестабилизации. Они и сейчас таковыми являются. Однако, у Китая теперь огромный арсенал таких ракет. А он не был стороной договора, подписанного более 30 лет назад.

Читайте такжеDer Spiegel: США и НАТО нужен план действий на случай невыполнения Россией ядерного ультиматума

По наихудшему сценарию, США выйдут из этого соглашения. Россия нацелит свои незаконно построенные ракеты на западных соседей, добавив тем самым напряженности в гонку новейших технологических образцов оружия, которая уже идет, и бросив «политическую гранату» в НАТО. Западные и восточные члены альянса уже спорят на тему, как им следовало бы ответить на российскую угрозу. Bloomberg считает, что риск разрыва ядерного договора высокий, а начала новой ядерной гонки в Европе – средний.

Вторым большим риском следующего года издание называет Россию. В компании Willis Tower Watson заметили, что в 2018 году больше всего потеряли именно российские клиенты. Не в последнюю очередь это произошло из-за санкции. Потому Bloomberg вынес Россию в отдельную категорию.

В 2019 году Кремль может наконец прекратить «обрабатывать» президента США Дональда Трампа, который отменил две встречи с Владимиром Путиным, намеченных еще до конца года. Вмешательство России в чужие выборы и ее попытки расширить влияние на Балканах и в постсоветских странах продолжатся. И США введут еще целую кучу новых санкций против нее за это. Встреча Трампа и Путина в Вашингтоне, проведение которой планировалась на 2019 год, будет отменена. Хотя у них еще будут шанс поговорить на следующем саммите G20, который в июне пройдет в Японии.

Читайте такжеВолкер не исключает дополнительных санкций против РФ из-за агрессии в Азовском море

По наихудшему сценарию, отношения США и России перейдут на стадию открытой вражды, что отразится на договоренностях относительно контроля вооружений и тех сферах, где страны еще сохраняли сотрудничество. Риск такого развития событий, по мнению издания, высокий.

Также большим риском 2019 года издание называет торговые войны. 90-дневное перемирие, о котором Трамп договорился с лидером Китая Си Цзиньпином на встрече G20, закончится в феврале. Если страны не договорятся о более продолжительных отношениях, Вашингтон обложит китайский экспорт в США, размер которого оценивается в 200 миллиардов долларов, новыми пошлинами. По наихудшему сценарию, между странами вспыхнет полномасштабная торговая война, которая до конца 2019 года перерастет в борьбу за стратегическое доминирование, что подорвет экономический рост и безопасность по всей планете. И риск такого развития событий высок.

Также до февраля Департамент торговли США примет решение по вопросу о том, представляет ли импорт автомобилей угрозу для национальной безопасности. От этого будет зависеть, сможет ли Вашингтон обложить новыми пошлинами иностранную продукцию без фактического нарушения правил ВТО. Если это произойдет, больше всего проиграют европейские, а точнее немецкие производители автомобилей. И уже в январе могут начаться переговоры с Японией о ее экспорте машин. Таким образом, вопрос может перерасти в масштабную торговую войну США против ЕС.

Читайте такжеNew York Times: Кремль разоблачил свои зловещие планы и криворукость еще 14 лет назад в Украине

Очередным риском 2019 года Bloomberg называет реальные кровавые войны. Издание прогнозирует, что американское давление на Иран будет усиливаться после того, как Трамп разорвал ядерное соглашение со страной от 2015 года, ввел против нее санкции и пригрозил наказывать иностранные компании, которые их нарушают. Эта стратегия, которую поддерживают Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ, ставит целью заставить Иран отказаться от присутствия в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке, а также вернуться к переговорам по ядерному оружию. Хоть усилия будут иметь ограниченную цену и успех, ситуация может до конца 2019-го сильно ухудшиться.

В 2018 году КНДР была на вершине всех оценок глобальных угроз. Но встреча Трампа с Ким Чен Ыном в июне остановила опасную спираль, а Пхеньян остановил ракетные запуски и ядерные испытания. Впрочем, северокорейский режим не демонстрирует никаких желаний демонтировать то ядерное оружие, которое он, вероятно, уже построил. Однако, ситуация стала спокойной и угроза в КНДР, по мнению издания, низкая.

Тем временем, война в Украине вернулась на страницы западных газет в ноябре, когда Россия захватила три украинских военных судна вместе с экипажем в Азовском море. Москва также ограничила движение торговых судов в украинские порты. По мнению Bloomberg, острая риторика между Киевом и Москвой вряд ли утихнет до украинских президентских выборов, которые пройдут 31 марта. Худший сценарий: политическая нестабильность и возникновение инцидента, который даст толчок началу открытой войны России против Украины. Однако, Bloomberg считает, что риск «средний».

Читайте такжеWashington Post: Путин никчемный стратег, и война против Украины это доказывает

Война в Сирии будет продолжаться и в течение всего 2019 года. Таким образом, это будет уже восьмой год кровопролития в стране. Турция, вероятно, окажется в центре событий. Президент Раджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе пригрозил начать новое наступление против курдских сил, которые контролируют значительные территории вблизи турецкой границы с Сирией. Это, в свою очередь, может вылиться в конфликт между турецкими и американскими силами, которые воюют бок о бок с курдами против террористов «Исламского государства». Тем временем, Россия может объявить временное перемирие, во время которого она пообещает не атаковать Идлиб – последний крупный город под контролем оппозиционных сил, которые воюют против режима Башара Асада. Это перемирие нужно для того, чтобы Турция вывела лояльных бойцов и тяжелое вооружение из региона. Больший риск заключается в том, что теперь Иран, Израиль, Россия, Турция и США так или иначе имеют военное присутствие или на сирийской территории, или в сирийском небе. Поэтому шансы возникновения фатальной ошибки растут.