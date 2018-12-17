Washington Post: Россия использовала каждую соцсеть, чтобы помочь Трампу

Комитет Сената по вопросам разведки подготовил отчет о российском вмешательстве в американские выборы и политику на основе данных технологических фирм.

Отчет Комитета по вопросам разведки, подготовленный для Сената, представляет наиболее глубокий анализ кампании по дезинформации, которую Россия развернула во время президентской избирательной кампании в США в 2016 году.

Эксперты обнаружили, что Москва использовала фактически каждую социальную сеть, чтобы распространить нужные слова, изображения и видео и изменить взгляды избирателей в пользу тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа. Более того, Москва начала работать более усиленно, чтобы поддержать его администрацию в годы работы. Об этом пишет Washington Post, в руках которого оказался текст отчета Комитета Сената по вопросам разведки.

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Издание поясняет, что отчет был составлен на основе анализа миллионов сообщений из социальных сетей, которые Комитету передали крупнейшие технологические компании. В течение этой недели документ будет обнародован вместе с другими выводами. Оценку материалов провели эксперты проекта Коммуникационной пропаганды Оксфордского университета и аналитической компании Graphika. Анализ охватывает период от начала избирательной кампании и до середины 2017 года, когда социальные сети начали бороться против российских фальшивых страниц для борьбы с дезинформацией.

«Четко видно, что все сообщения были нацелены на пользу для Республиканской партии и Дональда Трампа в частности», - говорится в отчете.

«Упоминаний о Трампе больше всего в кампаниях, нацеленных на избирателей с консервативными и правыми взглядами. Специальные сообщения поощряли эти группы поддержать его предвыборную кампанию. Главным группам, которые могли выступить против его кандидатуры, рассылали сообщения, нацеленные посеять сомнения, отвлечь и отбить охоту таких избирателей голосовать», - отмечено в документе.

Россия пыталась усилить активность консервативных избирателей в вопросах о праве владеть оружием и иммиграции. В то же время, она пыталась подорвать доверие к американским выборам среди афро-американцев, которые привержены к левым взглядам. Кроме того, среди неблагосклонных к Трампу американцев российские тролли распространяли неправильную информацию о том, как нужно голосовать. В отчете указано, что российские агенты влияния пытались изменить предвыборные настроения различных социальных групп в Америке, в частности, выходцев из Латинской Америки, мусульман, христиан, гомосексуальных мужчин и женщин, либералов, ветеранов войн и тому подобное.

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В отчете также разоблачается то, как Россия использовала для влияния на американские выборы YouTube, Instagram, Google+, Tamblr и Pinterest. Хотя на российскую активность на этих платформах ранее не обращали внимания. Кроме того, Москва устроила рассылки в почтовых сервисах Google, Yahoo и Microsoft. Авторы отчета также отмечают, что технологические компании не очень активно реагировали на выявленные российские манипуляции. Кроме того, они не охотно делились со следователями своими данными.

«Социальные сети превратились из природной инфраструктуры для выражения коллективного недовольства и координации общественной активности в вычислительный инструмент социального контроля, которым манипулируют хитрые политические консультанты и политики как в демократиях, так и в диктатурах», - говорится в отчете.