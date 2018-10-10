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Новая встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится после выборов в конгресс США

05:06, 10 октября 2018
Мир
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что его новая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится после выборов в американский конгресс.

По его словам, он встретится с Ким Чен Ыном после 6 ноября. Об этом сообщает Reuters.

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Он также добавил, что в настоящее время не может «покинуть США».

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и американский госсекретарь Майк Помпео договорились о втором саммите США и КНДР.

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Теги: #встреча#Ким Чен Ын#Дональд Трамп