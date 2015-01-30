Истребители НАТО перехватили военный самолет РФ над Балтикой
13:11, 30 января 2015Мир
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Воздушная полиция НАТО перехватила российский военный самолет над Балтийским морем.
REUTERS
Об этом сообщается в Twitter вооруженных сил Латвии.
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В частности, отмечается, что истребители воздушной полиции НАТО поднялись 30 января над Балтийским морем с целью перехватить российский военный самолет Ил-78.
NATO Baltic Air Policing QRA ITA Typhoon jets on 30 JAN scrambled to intercept RU Armed Forces Il-78 over the Baltic Sea.
- NBS (@Latvijas_armija) January 30, 2015
Напомним, вчера российские бомбардировщики Ту-95 без каких-либо согласований пролетели над Ла-Маншем, из-за чего авиадиспетчерам пришлось изменить маршруты движения гражданских самолетов.
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