Истребители Британии перехватили два российских Ту-95 над Ла-Маншем

Британские самолеты сопровождали российские, пока те не покинули пределы региона и "сферу интересов Британии", сообщает ZN.UA со ссылкой на Daily Mail. Отмечается, что бомбардировщики РФ не пересекали границу Великобритании.

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Эксперты предположили, что маневр России мог быть предназначен для выявления слабых мест в воздушной обороне и определения скорости реагирования.

"Случай очень необычный. Обычно "Медведи" (Ту-95 – ред.) огибают Норвегию и пролетают над Северным морем. Возможно, перед нами – попытка проверить реакцию ВВС Британии на угрозу с юга", – заявила представитель Королевского объединенного института оборонных исследований Элизабет Кинтана.