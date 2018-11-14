"Трамповская" Америка больше не может быть гарантом безопасности в Европе - СМИ

В Берлине и Париже крепнет уверенность в том, что Европу сможет защитить только европейская армия.

Шансы на появление "настоящей европейской армии" увеличились после того, как идею о ее создании, высказанную президентом Франции, поддержала канцлер Германии.

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Как пишет Daily Telegraph, в Берлине и Париже крепнет уверенность в том, что "трамповская" Америка более не может быть гарантом безопасности в Европе, передает Би-би-си.

Ангела Меркель прямо заявила, выступая перед депутатами Европарламента: "Мы должны рассмотреть идею создания в какой-то момент настоящей европейской армии".

Эти слова канцлера были встречены овациями всех, кроме депутатов от Партии независимости Британии. Меркель подчеркнула, что цель европейской армии будет не дополнять НАТО и не конкурировать с НАТО. По ее мнению, в настоящее время только "сильная Европа защитит Европу".

DT напоминает, что и ранее Меркель поддерживала военные инициативы Франции, а в этот раз не только поддержала идею Эммануэля Макрона, но предложила дополнительно создать Совет безопасности Европы.