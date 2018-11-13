Меркель поддержала идею создания европейской армии

Ангела Меркель отметила, эта идея не идет против НАТО, и европейская армия может стать хорошим дополнением Альянса.

Европа должна двигаться в сторону создания настоящей европейской армии.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте, которое транслировалось по спутниковому телеканалу Еврокомиссии, передает Европравда.

Она подчеркнула, что только сильная Европа способна защитить свои ценности.

"Времена, когда мы полагались на других, прошли. Это значит, что мы как европейцы должны взять нашу судьбу в собственные руки", - отметила Меркель.

Читайте такжеТрамп назвал "оскорбительным" предложение Макрона создать общую европейскую армию

"Мы должны работать над видением создания однажды настоящей европейской армии", - заявила она.

При этом Меркель отметила, эта идея не идет против НАТО, и европейская армия может стать хорошим дополнением Альянса.

Как сообщал УНИАН, в Париже в среду, 7 ноября, девять стран ЕС создали Коалицию европейских вооруженных сил. Ожидается, что члены коалиции будут сотрудничать в области планирования, анализа новых военных и гуманитарных кризисов, а также возможных военных мер в ответ на эти кризисы.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, "европейская армия" призвана уменьшить зависимость от США.