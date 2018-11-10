Трамп назвал "очень оскорбительным" предложение Макрона создать общую европейскую армию

Трамп отметил, что Макрон "предложил, чтобы Европа перестроила собственное войско для защиты от США, Китая и России".

Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за предложение создать общую европейскую армию.

Об этом Трамп написал на странице в Twitter перед визитом во Франции на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Трамп отметил, что Макрон "предложил, чтобы Европа перестроила собственное войско для защиты от США, Китая и России".

"Очень обидно. Но, возможно, Европе сначала следовало бы заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО, которое сейчас в значительной мере субсидируют США", - говорится в сообщении.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U. S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U. S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018

Как сообщал УНИАН, в Париже в среду, 7 ноября, девять стран ЕС создали Коалицию европейских вооруженных сил. Ожидается, что члены коалиции будут сотрудничать в области планирования, анализа новых военных и гуманитарных кризисов, а также возможных военных мер в ответ на эти кризисы.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, "европейская армия" призвана уменьшить зависимость от США.