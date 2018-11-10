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Трамп назвал "очень оскорбительным" предложение Макрона создать общую европейскую армию

01:56, 10 ноября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом Трамп написал на странице в Twitter перед визитом во Франции на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Трамп отметил, что Макрон "предложил, чтобы Европа перестроила собственное войско для защиты от США, Китая и России".

"Очень обидно. Но, возможно, Европе сначала следовало бы заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО, которое сейчас в значительной мере субсидируют США", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Париже в среду, 7 ноября, девять стран ЕС создали Коалицию европейских вооруженных сил. Ожидается, что члены коалиции будут сотрудничать в области планирования, анализа новых военных и гуманитарных кризисов, а также возможных военных мер в ответ на эти кризисы.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, "европейская армия" призвана уменьшить зависимость от США.

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Теги: #США#Франция#Дональд Трамп#Эммануэль Макрон