Прорыв в переговорах по Brexit: Британия и ЕС согласовали проект договора

Кабинет британского премьера Терезы Мэй встретится 14 ноября, чтобы обсудить черновой вариант соглашения о Brexit.

Британские и европейские участники переговоров во вторник, 13 ноября, заявили о прорыве в процессе достижения договоренностей относительно выхода Великобритании из Евросоюза.

Как пишет DW, участники переговоров после споров, длившихся полтора года, пришли к согласию в вопросе границы между Ирландией и Северной Ирландией, который был главным камнем преткновения на протяжении последних нескольких месяцев переговоров.

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В ведомстве премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявили, что кабинет министров встретится в среду, 14 ноября, чтобы обсудить черновой вариант соглашения о Brexit между Лондоном и Брюсселем. "Членов кабинета министров призывают прочитать документ перед встречей", - заявил представитель ведомства премьера.

Депутат-консерватор и сторонник Brexit Джейкоб Рис-Могг заявил, что согласно этой версии документа "Северную Ирландию больше будет контролировать Дублин, чем Белфаст". Он выразил надежду, что парламент заблокирует версию соглашения, которую собирается предложить Мэй.

Напомним, что референдум о Brexit состоялся в 2016 году. Тогда за выход Великобритании из ЕС проголосовали 51,9 процента избирателей. Великобритании должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. К этому времени соглашение между Брюсселем и Лондоном должно быть не только подписано, но и ратифицировано странами членами.