Мэй не хочет продлевать переходный период после Brexit

Британский премьер Тереза Мэй выступила против предложения Брюсселя продлить переходный период после выхода страны из Евросоюза. Также до сих пор открытым остается ирландский вопрос.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не считает желательным вариант с продлением переходного периода после начала процедуры выхода страны из состава ЕС, но не исключает его.

"Я не придерживаюсь (варианта. - Ред.) с продлением переходного периода", - сказала она в понедельник, 22 октября, во время выступления в парламенте, пишет DW.

Ранее Брюссель предложил Лондону продлить переходный период на год до 2021 года, в течение которого для граждан и компаний не произойдет никаких изменений.

Премьер также отметила, что соглашение с ЕС относительно условий Brexit готово на 95 процентов. В частности, удалось достичь договоренностей по вопросам безопасности и транспорта. Среди несогласованных остается лишь вопрос ирландской границы.

"Осталась лишь единственная точка, но важная... нет возврата к жесткой границе между Северной Ирландией и Ирландией", - заявила премьер-министр.

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С одной стороны, Лондон заинтересован в заключении соглашения, которое оставит границу между Северной Ирландией, которая является частью Соединенного Королевства, и Республикой Ирландия (страной-членом ЕС) свободной для беспрепятственного движения товаров и услуг. С другой стороны, сторонники Brexit не понимают, в чем смысл "развода" с ЕС, если с одной из его стран-членов, а именно Ирландией, останется "прозрачная граница".

Лондон также категорически против пограничного контроля между островами Великобритания и Ирландия. По мнению правительства в Лондоне, это создаст фактический рубеж внутри Соединенного Королевства - между Северной Ирландией и остальной частью страны.