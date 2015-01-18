В Армении адвокат солдата РФ не выдержала его признаний и отказалась защищать

Тамара Айлоян заявила, что не выдержала признаний убийцы и отказалась выполнять свой профессиональный долг. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее военнослужащий российской армии Валерий Пермяков сознался в убийстве шестерых членов армянской семьи, включая двухлетнего ребенка, и тяжелом ранении шестимесячного младенца.

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По словам адвоката, которая присутствовала на допросах Пермякова, он не производил впечатления психически больного.

Убийство было совершено 12 января. Пермяков бежал из российского гарнизона с оружием. После убийства армянской семьи он попытался скрыться, но был задержан и доставлен в свою воинскую часть. 14 января ему были предъявлены обвинения в убийстве по статьям уголовных кодексов двух стран.