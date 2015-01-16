В Армении в столкновениях с полицией пострадало 14 человек

Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на местное отделение "Радио Свобода".

Все пострадавшие были госпитализированы в городской медицинский центр. Директор учреждения Армен Исаакян уточнил, что в центр доставили 9 протестующих и 5 полицейских.

Исаакян также рассказал, что демонстранты получили царапины, один из протестующих — ожог первой-второй степени. Большинство поступивших в центр выписались.

Один из правоохранителей получил черепно-мозговую травму. "Второй полицейский пока проходит обследование. Тяжелые травмы в основном у полицейских, у гражданских лиц травмы более легкие", — заключил директор медцентра.

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Кроме того, полиция задержала более десяти человек. Примерное число приводит депутат от оппозиционной партии "Наследие" Заруи Постанджян. Предводитель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви епископ Микаел Аджапахян заявил о 13 задержанных.

Согласно информации издания A1+, в столице Армении, Ереване, на площади Свободы также прошла акция протеста и столкновения с полицией. Свидетели сообщили о задержании нескольких десятков человек.

В обоих армянских городах протестующие потребовали выдать российского солдата-срочника Валерия Пермякова местным властям для следствия и суда по факту убийства шести человек, проживавших в Гюмри.

Около полуночи (22:00 по киевскому времени) генеральный прокурор Армении Геворг Костанян повторил свое обещание обратиться к генпрокурору России с просьбой передать Пермякова армянским властям. В то же время Костанян добавил, что такая договоренность будет возможна только при создании определенной юридической базы.

Российский солдат Валерий Пермяков до сих пор находится в Армении. Накануне, Пермякова взял под стражу военный суд РФ.

Солдата-срочника обвиняют в убийстве 6 из 7 членов семьи Аветисян, в чем он сам признался. Выжить удалось только 6-месячному ребенку, который сейчас находится в больнице Еревана в тяжелом состоянии.

Источник в Минобороны РФ рассказал СМИ, что Пермяков расстрелял семью при попытке бегства со службы: срочник испугался, что семья Аветисян его выдаст.