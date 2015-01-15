В Ереване протестовали под посольством РФ из-за убийства армянской семьи (фото, видео)

Двоих участников, один из которых режиссер Тигран Хзмалян, задержали, передает Epress.am.

Демонстранты держали плакаты с лозунгами «Здесь вам не равнина – здесь климат иной», «Зато Крым ваш? Армянский няшмяш уже не тот», «Закон выше имперских амбиций», «Нам не нужны такие скрепы. Ваша “духовность” убивает наших детей».

Протестующие отмечают, что правоохранители Армении должны провести справедливое расследование дела, так как не исключено, что обвиняемый в убийстве военнослужащий дислоцированной в Гюмри 102-ой российской военной базы Валерий Пермяков действовал не один.

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Стражи правопорядка препятствовали приближению демонстрантов к воротам здания. Несколько молодых людей решили сжечь государственный флаг Российской Федерации, однако им помешали другие участники акции. Полицейские попытались отобрать флаг, в результате чего началась потасовка. Спустя некоторое время страсти улеглись, а демонстранты запели гимн Армении. Стражи правопорядка снова принялись расталкивать собравшихся, в том числе журналистов. На место прибыли отряды специального назначения.

Напомним, в понедельник утром в армянском Гюмри была расстреляна из автомата семья их шести человек. В числе убитых - двухлетний ребенок. Позже сообщалось, что также пострадал грудной ребенок, он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Военнослужащий 102-ой российской военной базы Валерий Пермяков, которого подозревают в совершении убийства, был задержан российскими пограничниками при попытке пересечь армяно-турецкую границу. Позже он признался в совершении преступления. В то же время, Россия отказалась выдавать Армении своего солдата, сославшись на положения Конституции.