Трамп заявил, что США предотвратили вмешательства России и Китая в промежуточные выборы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что специальными службами и соответствующими ведомствами было выполнено очень много работы для предотвращения вмешательства Россией и Китаем в промежуточные выборы в США, состоявшиеся 6 ноября.

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Об этом президент США сказал на пресс-конференции в Вашингтоне, которая транслировалась на сайте Белого дома.

В частности, его спросили, есть ли какие-либо доказательства, что Россия или Китай вмешивались в промежуточные выборы в США.

"Мы собираемся представить полный доклад, и в отличие от предыдущей администрации, мы осуществили достаточно много работы по этому вопросу. И если вы поговорить с ФБР, поговорите с департаментом юстиции, поговорите с департаментом национальной безопасности - мы потратили много времени, и это не очень освещалось в газетах", - заявил Трамп.

"Мы очень упорно работали над Китаем и Россией, и над всеми другими, кто изучал наши выборы или вмешивался в наши выборы, но люди не склонны писать об этом, но мы работали очень настойчиво", - сказал Трамп.

Как сообщал УНИАН, по предварительным результатам, кандидаты Демократической партии получат большинство в Палате представителей США (нижняя палата Конгресса) на промежуточных выборах, состоявшихся 6 ноября. В то же время, члены Республиканской партии сохраняют большинство в Сенате США (верхняя палата Конгресса).