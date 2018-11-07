Министерство безопасности США заявило об отсутствии вмешательства в выборы иностранных государств

Там отметили, что соцсети быстро реагировали на проявления любой преднамеренной дезинформации. О нескольких случаях сообщили в правоохранительные органы для расследования.

В Министерстве внутренней безопасности США настаивают, что во время промежуточных выборов не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем.

Читайте такжеТрамп теряет большинство в нижней палате Конгресса США

Об этом заявил заместитель секретаря министерства Крис Кребс, передает "Голос Америки". Однако секретарь ведомства Кирстен Нилсен за несколько часов до закрытия избирательных участков сказала, что русские "давили с помощью всех возможных средств и способов".

Но в министерстве настаивают, что не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем. "Не было вмешательств, связанных с зарубежными странами. Некоторые избиратели были предметом дезинформации, хотя много проблем, связанных с выборами, можно отнести скорее к случайности, как например, ошибочную рассылку избирателям сообщения, что выборы состоятся завтра", - отметил Кребс.

Также он отметил, что соцсети быстро реагировали на проявления любой преднамеренной дезинформации. О нескольких случаях сообщили в правоохранительные органы для расследования.

"Во многих местах в Бруклине были сломанные сканеры. В частности, работники заявляли о полдюжине неисправных сканеров", - сообщает издание со ссылкой на боро Бруклина. Подчеркивается, что неисправность техники стала причиной для беспокойства - аналогичную технику используют 43 штата.

Напомним, что демократическая партия не смогла перехватить большинство в Сенате; республиканская партия сохраняет контроль в верхней палате американского парламента. При этом, республиканская партия Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов потеряет большинство в Палате представителей - нижней палате Конгресса США.