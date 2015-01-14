Россияне не выйдут на акции протеста, даже если признают вину Путина в ухудшении их жизни - польский эксперт

Большинство граждан Российской Федерации вряд ли примут участие в массовых акциях протеста из-за ухудшения условий жизни в стране, даже если поймут, что в этом виноват не Запад, а российская власть.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал аналитик Польского института международных дел Станислав Секриеру.

"Даже если люди поймут, что жизнь ухудшилась из-за Путина или Крыма, они останутся дома, потому что посчитают опасным выходить на улицу", - сказал он.

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Собеседник агентства сказал, что российская власть пока обладает ресурсом, который позволяет ей ограничивать действие введенных Западом экономических санкций против РФ, который она будет использовать.

В частности, он заметил, что власть уже объявила об индексации пенсий, подчеркнув, что ресурсы, которыми обладает Кремль, также ограничены.

"В краткосрочной и среднесрочной перспективе не стоит рассчитывать на массовые протесты внутри страны", - сказал аналитик, отметив, что в России эффективно действует пропаганда и аппарат для репрессий.

Он добавил, что российская власть также делает ставку на то, что украинское правительство потеряет поддержку в парламенте и распадется, спровоцировав политический кризис в стране, до того, как закончится ресурс, позволяющий удерживать стабильной ситуацию в РФ.