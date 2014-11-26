Власти Москвы будут отслеживать участие медиков в акциях протеста (документ)

Вчера российские медики выложили в соцсети фото документа, из которого следует, что руководителей больниц Москвы обязали сообщать об участии их подчиненных в акциях протеста.

Постановление с подписью первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н. Н. Потекаева выложила в сообщество «Всероссийская акция: за бесплатную медицину!» одна из лидеров протеста медиков в Москве Алла Фролова, пишет "Дождь". «При наличии сведений о предполагаемом проведении вышеназванных мероприятий (акций протеста – ред.), необходимо информировать Департамент здравоохранения города Москвы», – говорится в документе. Читайте такжеНемцов: Путин намерен править Россией до 2024 года Постановление адресовано «руководителям медицинских организаций государственной системы города Москвы». публикацияАллы Фроловой.

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