Саудовская Аравия не намерена выдавать подозреваемых в убийстве журналиста

Глава МИД Саудовской Аравии пообещал, что Эр-Рияд установит истину, а виновные понесут ответственность.

Подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашокджи будут судить в Саудовской Аравии. Власти страны не намерены выдавать их иностранным государствам, заявил на конференции по безопасности в Бахрейне глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Читайте такжеСаудовцы планировали уговорить журналиста вернуться на родину - СМИ

«Что касается экстрадиции, эти лица являются подданными Саудовской Аравии. Они задержаны в Саудовской Аравии, и расследование ведется в Саудовской Аравии, судить их будут в Саудовской Аравии», - сказал он, передает kommersant.

Глава МИД Саудовской Аравии пообещал, что Эр-Рияд установит истину, а виновные понесут ответственность. По подозрению в причастности к убийству журналиста власти страны задержали 18 человек.

Reuters сообщает, что турецкие прокуроры подготовили запрос о выдаче 18 подозреваемых после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Эр-Рияд раскрыть заказчиков преступления.

Оппозиционного журналиста Джамаля Хашокджи убили в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. На днях генпрокурор страны заявил, что убийство было преднамеренно, его заявление расходится с официальным заявлением властей, сделанным ранее, о том, что журналист погиб в результате драки в здании генконсульства. Тело Джамаля Хашокджи до сих пор не найдено.