Макрон отказался комментировать возможное прекращение поставок оружия Саудовской Аравии из-за убийства журналиста

На вопрос журналиста французский президент открыто сказал, что не будет отвечать.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся сейчас на военно-морском салоне Euronaval, отказался отвечать на вопрос журналиста о возможном прекращении поставок вооружения Эр-Рияду в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.

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Ранее об отказе экспорта оружия в Саудовскую Аравию заявила канцлер Германии Ангела Меркель, призвав сделать то же самое своих европейских коллег, передает kommersant.

«Моя повестка дня не продиктована СМИ, нравится это вам или нет. Я здесь по другому делу, - заявил Макрон. - Это не имеет ничего общего с тем, что мы сейчас обсуждаем. Ничего. Вообще ничего. А потому я не буду отвечать про это. Сожалею. И так будет до тех пор, пока я нахожусь там, где я сейчас нахожусь. Нравится это вам или не нравится».

Как сообщал УНИАН, Джамаль Хашокджи 2 октября поехал в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, с тех пор он перестал выходить на связь. Впоследствии Эр-Рияд признал, что Джамаль Хашокджи был убит на территории дипломатической миссии Саудовской Аравии. По информации властей страны, журналист погиб в результате «ссоры с рукоприкладством».

Хашокджи известен критикой саудовских властей и действий президента США на Ближнем Востоке, а также антироссийской позицией.