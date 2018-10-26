Горбачев: началась новая гонка вооружений, которая может закончиться ядерной войной

По мнению президента СССР Михаила Горбачева, истинной целью администрации американского лидера Дональда Трампа является отказ США от "каких-либо обязательств и каких-либо ограничений", и это касается не только намерения Штатов выйти из договора с Россией о ликвидации ядерного оружия.

Более 85% ядерного оружия на планете было уничтожено в ХХ веке, однако намерение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может поставить под угрозу это достижение.

Об этом написал президент СССР Михаил Горбачев в колонке "Началась новая гонка ядерных вооружений" для The New York Times, опубликованном 25 октября, передает gordonua.

По словам Горбачева, "объявлено новую гонку вооружений". По его мнению, истинной целью администрации Трампа является отказ США от "каких-либо обязательств и каких-либо ограничений".

Горбачев добавил, что "при наличии достаточной политической воли любые проблемы соблюдения существующих договоров можно решить". Однако, по его словам, "в течение последних двух лет президент Соединенных Штатов имеет целью совсем другое – это освобождение Соединенных Штатов от любых обязательств, каких-либо ограничений, и не только в отношении ядерных ракет". Горбачев заявил, что подписанный им договор о ликвидации ракет был "грандиозным достижением".

Президент СССР считает, что Вашингтон стремится "уничтожить всю систему международных договоров и соглашений, которые были основой мира и безопасности после Второй мировой войны". Он отметил, что победителей в "войне всех против всех" не будет, особенно если она "закончится ядерной войной". Он не исключил этой возможности.

По словам президента СССР, "неумолимая гонка вооружений, международная напряженность, враждебность и общее недоверие только повысят риск". Горбачев выразил надежду, что еще не поздно вернуться к диалогу и переговорам.

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В конце июня 2017 года ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили с предложением о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за того, что его не придерживается Россия.

В ответ на это в РФ заявили, что у США нет никаких оснований обвинять Россию в невыполнении договора, потому что РФ выполнила все взятые на себя обязательства и уничтожила ракеты средней и меньшей дальности "распылением под контролем американской стороны".

В ноябре министр обороны США Джеймс Маттис сообщил о наличии доказательств, что Россия нарушала договор "в течение нескольких лет".

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что угрозой является не выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а наличие российских ракет на европейской территории.

Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из договора о ликвидации ядерного оружия может привести к новой гонке вооружений.