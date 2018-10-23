США решили разорвать договор с РФ о ликвидации ракет не из-за громких заявлений Путина - политолог

Эксперт отметил, что это не первое заявление США о расторжении договора РСМД.

Громкие заявления президента России Владимира Путина о "ядерном ударе", "праведников, попадающих в рай" и "уничтожении агрессора" на самом деле никак не повлияли на решение США о расторжении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом заявил аналитик Института мировой политики Николай Белесков, передает «Обозреватель». По его словам, Путин всего лишь публично напомнил о механизме взаимного гарантированного уничтожения.

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"Для экспертов он не сказал ничего нового - это механизм взаимного гарантированного уничтожения. Ты гарантируешь ненападение на себя возможностью уничтожить своего противника, поглотить первый удар и нанести второй удар", - уточнил Белесков.

Он добавил, что на самом деле, для тех, кто следит за этой темой, это не первое заявление США о расторжении договора РСМД, поскольку официально Барак Обама в письме к Путину предупреждал последнего об этом еще в 2014 году.

"С 2014 года есть претензии. И с НАТО это тоже не впервые обсуждается. Другое дело, что сейчас это противостояние вышло на первый план. И такой радикальный шаг со стороны США вызвал интерес. Но на самом деле такая тлеющая конфронтация идет уже пятый год", - подытожил аналитик.

Как сообщал УНИАН, 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. Договор призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль. 2 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает договор по РСМД, и в Альянсе знают о новой российской ракетной системе 9М729.