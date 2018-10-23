Умер один из основателей мирового бренда Benetton

Джильберто Бенеттон умер после продолжительной болезни

В Италии в городе Тревизо в возрасте 77 лет скончался один из основателей итальянской группы компаний Benetton Group Джильберто Бенеттон.

По данным агентства ANSA, Бенеттон умер после продолжительной болезни.

Предприниматель долгое время болел, и за несколько дней до смерти был госпитализирован в город Тревизо из-за пневмонии.

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Местный муниципалитет выразил соболезнования и отметил, что компания Benetton вписала свое имя в экономическую и культурную историю не только Тревизо, но и всей Италии.

В июле в возрасте 75 лет скончался младший брат Джильберто, Карло Бенеттон.

В 1965 году Джильберто Бенеттон вместе со своими братьями, Карло и Лучано, и сестрой Джулианой основал Benetton Group. В компании он занимал должность советника и отвечал за ее административную политику. Основная деятельность группы — производство одежды под брендами United Colors of Benetton и Sisley.