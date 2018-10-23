Умер один из основателей мирового бренда Benetton
В Италии в городе Тревизо в возрасте 77 лет скончался один из основателей итальянской группы компаний Benetton Group Джильберто Бенеттон.
По данным агентства ANSA, Бенеттон умер после продолжительной болезни.
Предприниматель долгое время болел, и за несколько дней до смерти был госпитализирован в город Тревизо из-за пневмонии.
Читайте такжеВ Японии умер лауреат Нобелевской премии по химии
Местный муниципалитет выразил соболезнования и отметил, что компания Benetton вписала свое имя в экономическую и культурную историю не только Тревизо, но и всей Италии.
В июле в возрасте 75 лет скончался младший брат Джильберто, Карло Бенеттон.
В 1965 году Джильберто Бенеттон вместе со своими братьями, Карло и Лучано, и сестрой Джулианой основал Benetton Group. В компании он занимал должность советника и отвечал за ее административную политику. Основная деятельность группы — производство одежды под брендами United Colors of Benetton и Sisley.