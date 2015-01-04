Водолазы возобновили поиски на месте крушения самолета AirAsia

Ранее спускаемый подводный аппарат обнаружил на глубине около 30 метров четыре крупных объекта, однако операция была приостановлена из-за высоких волн и сильного течения, сообщает Русская служба Би-би-си.

На борту самолета Airbus А320, выполнявшего рейс из индонезийского города Сурабайя в Сингапур, находились 162 пассажира и члена экипажа.

Среди них были 157 граждан Индонезии, три гражданина Южной Кореи, один малайзиец и один гражданин Сингапура. Всего к настоящему моменту обнаружены 30 тел погибших.

Читайте такжеЛайнер AirAsia не имел права вылета в день крушения - компании могут запретить полетыКак заявили ранее власти Индонезии, плохая погода была главным фактором, определившим трагическую судьбу лайнера.

Согласно первоначальным выводам индонезийского метерологического агентства BMKG, самолет, предположительно, попал в зону обледенения, что вызвало остановку двигателей.

Однако окончательно причины катастрофы можно будет определить после обнаружения и изучения бортовых самописцев авиалайнера.