Рубль поздравил россиян с Новым годом очередным падением

Сегодня на мировых рынках доллар превышал отметку в 60 рублей, а евро 73. Затем, правда, рубль немного отыгрался. Официальные курсы Центробанка на праздничные дни с 1 по 12 января: доллар - 56.24, евро – 68.37, пишет Эхо Москвы.

Падение рубля происходит на фоне снижения мировых цен на черное золото. Так нефть марки Brent опустилась ниже 56 долларов за барель. WTI торгуется около 53.

В целом за год падение нефтяных котировок стало почти таким же серьезным, как в 2008 году. Это происходит под влиянием мировых экономических факторов. В том числе – из-за увеличения добычи сланцевой нефти в США и из-за сокращения потребления энергоносителей в развитых странах, - такую оценку в интервью "Эху Москвы" высказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Валерий Язев.

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Язев считает, что санкции в отношении России напрямую не повлияли на мировую цену на нефть, однако оказали сильное негативное воздействие на отечественную экономику.