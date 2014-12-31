Жители Новой Зеландии и острова Рождества уже встретили 2015 год

В среду, 31 декабря, жители острова Киритимати, входящего в состав островов Рождества, а также жители города Нукуалофа первыми на планете встретили 2015 год., передает ТСН.ua.

Он наступил в 12.00 по киевскому времени. В 13.00 по киевскому времени Новый год наступил на Южном полюсе и в Новой Зеландии.

Последними территориями, которые будут встречать 2015 год, станут острова Самоа и Американское Самоа, Ниуе и атолл Мидуэй. Когда Самоа и Ниуе будут встречать Новый Год, на островах Киритимати уже будет 1.00 ночи 2 января 2015 года.