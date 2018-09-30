Российская армия в Сирии убила почти 8 тысяч мирных жителей – правозащитники

Россия традиционно официально не признает, что в результате боевых действий страдают гражданские.

Российские войска за три года их боевых действий в Сирии на стороне режима президента Башара аль-Асада убили почти 8 тысяч гражданских людей и более 10 тысяч боевиков-экстремистов и бойцов оппозиционных к власти групп.

Об этом заявили в Сирийском бюро наблюдения за правами человека. Эта организация работает в Лондоне, но имеет информаторов на местах событий в Сирии, передает Радио Свобода.

По словам организации, с 30 сентября 2015 года, когда Россия вмешалась в Сирии, и по состоянию на 30 сентября 2018 года она задокументировала гибель в результате воздушных ударов и других действий именно российских войск 7 тысяч 988 гражданских людей: 1936 детей и молодежи в возрасте до 18 лет, 1199 женщин и 4853 мужчин старше 18 лет. Кроме того, в результате действий российских войск в Сирии погибли 5233 боевики экстремистской группировки «Исламское государство» и 4875 бойцов других группировок, воюющих в Сирии против режима Асада, и против «Исламского государства».

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Эти данные не имеют подтверждений из независимых источников, но данные Сирийского бюро наблюдения за правами человека преимущественно считаются достаточно надежными.

Россия официально не признает, что в результате боевых действий страдают гражданские. Более месяца назад, 22 августа, Министерство обороны утверждало, что российские удары уничтожили в Сирии свыше 86 тысяч боевиков, из них 830 главарей бандформирований». Откуда взялись такие данные, в министерстве не объяснили, зато навели еще такие цифры: в результате ударов российских войск «уничтожена 121 тысяча 466 объектов террористов, среди этого 970 полевых лагерей, 20 тысяч 513 опорных пунктов, 9941 склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 649 танков, 731 боевая машина пехоты, 8927 автомобилей с зенитными установками».

Западная коалиция, которая осуществляет в Сирии воздушные удары по целям «Исламского государства», свои ошибки признает. 27 сентября коалиция признала, что между августом 2014-го и концом августа 2018 года ошибочно убила по крайней мере 1114 гражданских людей.

Кроме того, Россия пока признает гибель в Сирии 112 ее военнослужащих – такие данные привел 30 сентября заместитель комитета Совета федерации, верхней палаты парламента России, бывший командующий Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев. По его данным, Россия также потеряла 8 самолетов, 7 вертолетов и, «возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобилей».

Эти данные так же трудно проверить из независимых источников. По подсчетам журналистов, число погибших в Сирии россиян значительно больше – но, независимо от вероятности занижения официальной статистики, в нее в любом случае не попадают данные о гибели россиян, которые не были действующими военнослужащими, в первую очередь это касается членов так называемых частных военных компаний.