США могут наказать Россию за химические атаки в Сирии

По словам американского Госсекретаря, Вашингтон не хочет, чтобы применение химического оружия стало нормой в мире.

Администрация Дональда Трампа может наказать Россию, если диктатор Сирии Башар Асад применит химическое оружие вновь. Об этом сказал Госсекретарь США Майк Помпео.

«Нам предстоит все проанализировать, если такая активность повторится. Мы молимся, чтобы этого не произошло», - цитирует его слова Politico.

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«Однако, мы проведем разведку, нашу экспертизу. Мы сделаем серьезную работу. И мы привлечем к ответственности виновных в нарушении этого фундаментального принципа, идеи, что химическое оружие – это нечто совершенно отличное от других видов оружия», - добавил он.

Издание напоминает, что на прошлой неделе США ввели санкции против военного комплекса в Китае из-за покупки военного оборудования у России. Хотя впоследствии в Госдепартаменте заверили, что собираются только наказать Россию за вмешательство в американские выборы и «неприемлемое поведение» на Востоке Украины.

«Президент серьезно пытается убедиться, что химическое оружие не станет нормой для поведения стран во всем мире», - сказал Помпео.